В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно
Воздушные силы предупреждали о беспилотниках. которые летели в направлении столицы.
Днем 28 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Существует угроза российских беспилотников, которые летят в направлении столицы.
Об этом сообщили Воздушные силы и в КГГА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты», — отметили в сообщении.
По данным мониторов, в городе фиксируют несколько дронов. В частности, опасность существует для Оболони и Троещины.
Воздушная тревога
Сирены раздаются в нескольких областях Украины из-за угрозы беспилотников. В частности, в Черниговской области. Заметим именно оттуда российские дроны летят на столицу.
Напомним, во время воздушной тревоги в нескольких районах Киева раздались взрывы. Столицу атаковали российские дроны. Последствия атаки зафиксировали в Шевченковском и Соломенском районах — на нескольких локациях произошло падение сбитых БпЛА. Кроме того, по меньшей мере два человека получили травмы.