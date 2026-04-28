В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога. / © Associated Press

Днем 28 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Существует угроза российских беспилотников, которые летят в направлении столицы.

Об этом сообщили Воздушные силы и в КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты», — отметили в сообщении.

По данным мониторов, в городе фиксируют несколько дронов. В частности, опасность существует для Оболони и Троещины.

Воздушная тревога

Сирены раздаются в нескольких областях Украины из-за угрозы беспилотников. В частности, в Черниговской области. Заметим именно оттуда российские дроны летят на столицу.

Карта тревог по состоянию на 14:10 вторника, 28 апреля.

Напомним, во время воздушной тревоги в нескольких районах Киева раздались взрывы. Столицу атаковали российские дроны. Последствия атаки зафиксировали в Шевченковском и Соломенском районах — на нескольких локациях произошло падение сбитых БпЛА. Кроме того, по меньшей мере два человека получили травмы.

Дата публикации 14:47, 28.04.26

