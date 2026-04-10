ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
370
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Военные предупредили об угрозе беспилотников столице.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога в Киеве. / © Associated Press

В пятницу утром, 10 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом стало известно из сообщения Воздушных Сил ВСУ и КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты», — отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Воздушные силы предупредили о дронах в направлении столицы. В то же время, мониторы информируют о реактивных БПЛА, а также российских БПЛА «Герань-2».

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 09:15 пятницы, 10 апреля.

Карта тревог по состоянию на 09:15 пятницы, 10 апреля.

Напомним, накануне утром воздушная тревога также охватила Киев из-за вероятности российского ракетного удара. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Дата публикации
Количество просмотров
370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie