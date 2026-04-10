- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 370
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно
Военные предупредили об угрозе беспилотников столице.
В пятницу утром, 10 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.
Об этом стало известно из сообщения Воздушных Сил ВСУ и КГГА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты», — отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Воздушные силы предупредили о дронах в направлении столицы. В то же время, мониторы информируют о реактивных БПЛА, а также российских БПЛА «Герань-2».
Карта тревог
Напомним, накануне утром воздушная тревога также охватила Киев из-за вероятности российского ракетного удара. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.