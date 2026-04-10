В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога в Киеве.

В пятницу утром, 10 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом стало известно из сообщения Воздушных Сил ВСУ и КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты», — отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Воздушные силы предупредили о дронах в направлении столицы. В то же время, мониторы информируют о реактивных БПЛА, а также российских БПЛА «Герань-2».

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 09:15 пятницы, 10 апреля.

Напомним, накануне утром воздушная тревога также охватила Киев из-за вероятности российского ракетного удара. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.