В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно
Тревогу объявили из-за угрозы беспилотников.
Вечером понедельника, 6 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов БпЛА.
Об этом сообщили в КГГА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно перейти к укрытию гражданской защиты», — говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас сирены раздаются в трех районах Киевской области: в Бучанском (от 21:07), Фастовском (от 21:08) и Обуховском (от 21:35).
Напомним, утром 4 апреля РФ атаковала Киев дронами. В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже.