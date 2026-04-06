В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Метро во время воздушной тревоги. / © Associated Press

Вечером понедельника, 6 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов БпЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно перейти к укрытию гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас сирены раздаются в трех районах Киевской области: в Бучанском (от 21:07), Фастовском (от 21:08) и Обуховском (от 21:35).

Карта тревог по состоянию на 21:50 понедельника, 6 апреля.

Напомним, утром 4 апреля РФ атаковала Киев дронами. В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже.