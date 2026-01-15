- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 486
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно
Из-за риска применения врагом дронов жителям Киева следует находиться в безопасных местах.
В Киеве с утра 15 января прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ударных дронов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Как информируют ПС ВСУ , дрон мимо Киевского водохранилища летит курсом на Вышгород.
Также известно, что в Киевской области работает ПВО.
Жителей просят немедленно пройти к укрытию и оставаться там до отбоя.
Напомним, ночью 15 января Россия атаковала Киев.
«В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом», — проинформировал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.