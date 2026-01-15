ТСН в социальных сетях

Киев
486
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Из-за риска применения врагом дронов жителям Киева следует находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве с утра 15 января прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ударных дронов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как информируют ПС ВСУ , дрон мимо Киевского водохранилища летит курсом на Вышгород.

Также известно, что в Киевской области работает ПВО.

Жителей просят немедленно пройти к укрытию и оставаться там до отбоя.

Напомним, ночью 15 января Россия атаковала Киев.

«В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом», — проинформировал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

486
