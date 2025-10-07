ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога — что известно

Над столицей зафиксировали русский дрон.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве объявлена воздушная тревога — что известно

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве в очередной раз за вечер 7 октября в 23:15 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали власти.

Как сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко, над столицей зафиксировали вражеский дрон.

В 23:35 раздался отбой воздушной тревоги в Киеве.

Отметим, что 7 октября движение вражеских БПЛА зафиксировали не только над столицей, но и в ряде областей.

В частности, в Херсоне были слышны взрывы, о чем сообщали горожане.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie