В Киеве объявлена воздушная тревога — что известно
Над столицей зафиксировали русский дрон.
В Киеве в очередной раз за вечер 7 октября в 23:15 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в КГГА.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали власти.
Как сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко, над столицей зафиксировали вражеский дрон.
В 23:35 раздался отбой воздушной тревоги в Киеве.
Отметим, что 7 октября движение вражеских БПЛА зафиксировали не только над столицей, но и в ряде областей.
В частности, в Херсоне были слышны взрывы, о чем сообщали горожане.