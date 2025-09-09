- Дата публикации
В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно
Во время тревоги необходимо находиться в укрытиях.
В Киеве во вторник, 9 сентября, объявлена воздушная тревога из-за беспилотника.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Telegram.
«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.
Городская власть также напомнила жителям и гостям столицы о необходимости заранее ознакомиться с картой укрытий, чтобы знать ближайшие безопасные места во время воздушной опасности.
Как сообщают мониторинговые каналы, реактивный БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины.
Напомним, ранее мы писали о том, что психолог Алексей Удовенко объяснил причину, почему украинцы прекратили ходить в укрытия. Оказалось, что мозг привыкает к сиренам и игнорирование укрытий — это не равнодушие, а защитная реакция психики.