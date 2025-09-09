ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Во время тревоги необходимо находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве во вторник, 9 сентября, объявлена воздушная тревога из-за беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Telegram.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.

Городская власть также напомнила жителям и гостям столицы о необходимости заранее ознакомиться с картой укрытий, чтобы знать ближайшие безопасные места во время воздушной опасности.

Как сообщают мониторинговые каналы, реактивный БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог Алексей Удовенко объяснил причину, почему украинцы прекратили ходить в укрытия. Оказалось, что мозг привыкает к сиренам и игнорирование укрытий — это не равнодушие, а защитная реакция психики.

Дата публикации
Количество просмотров
280
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie