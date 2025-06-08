В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога

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В воскресенье, 8 июня, в Киеве по состоянию на 22:45 объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрия в Telegram.

“В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через „Киев Цифровой“ осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot”, — идет речь.

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Напомним, вражеские беспилотники появились в небе над Киевщиной. В регионе работают силы ПВО.