В Киеве объявлен І уровень опасности: в чем причина

Киев / © Associated Press

В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий объявлен повышенный уровень опасности. Опасные метеорологические явления можно ожидать не только в самом городе, но и по всей территории Киевской области.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам специалистов, опасные порывы ветра будут удерживаться в столичном регионе почти двое суток.

«До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в официальном прогнозе.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут негативно отразиться на жизнедеятельности региона.

Из-за сильного ветра возможны осложнения в работе предприятий энергетического комплекса, коммунального хозяйства, а также усложнение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Жители призывают быть осторожными и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев.

Предупреждение о метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила о мощном потеплении, которое охватит Украину с 30 октября. По ее прогнозу, теплая погода сохранится, по меньшей мере, до 2–4 ноября, а температура будет достигать +12…+16°С, на юге — до +18°С. В то же время, 1 ноября ожидается кратковременное незначительное снижение температуры в северных и центральных областях.