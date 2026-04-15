- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов
В столице в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.
В Киеве объявлена воздушная тревога из - за угрозы враждебных беспилотников .
Жители столицы призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги. Власти подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Воздушная тревога продолжается. Всех просят оставаться в укрытиях до отбоя.
По данным местных властей, в области работают силы противовоздушной обороны.
Граждан призывают соблюдать информационную тишину и ни в коем случае не фиксировать на фото или видео работу сил обороны, сбивания воздушных целей или места их падения.
Пока информации о последствиях атаки или пострадавших не поступало. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .
В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.