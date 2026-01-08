В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице

Воздушная тревога в Киеве / © ТСН.ua

Вечером 8 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщили в КГВА.

«Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников курсом на Киев с востока.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили об одном российском дроне на Троещине.

Напомним, 8 января в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты готовятся к очередной массированной атаке по Украине, пытаясь использовать похолодание как дополнительный фактор давления.

«Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие», — заявил президент.