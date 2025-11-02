- Дата публикации
В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Вечером в воскресенье, 2 ноября, в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщилив КГГА.
«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Мониторинговые каналы пишут о вероятном пуске российских ракет «Искандер».
Напомним, в ночь на 30 октября украинскую столицу атаковали вражеские ударные беспилотники.