Киев
257
В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Киеве

Вечером в воскресенье, 2 ноября, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщилив КГГА.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Мониторинговые каналы пишут о вероятном пуске российских ракет «Искандер».

Напомним, в ночь на 30 октября украинскую столицу атаковали вражеские ударные беспилотники.

