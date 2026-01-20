- Дата публикации
-
- Киев
- 834
- 1 мин
В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит на столицу
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов, двигающихся в направлении столицы.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА, двигающихся в направлении города.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Жители призывают срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.
По предварительным данным, в воздушном пространстве Украины находятся около 40 беспилотников. Власти подчеркивают: во время тревоги важно не игнорировать сигналы и соблюдать правила безопасности.
Следите за официальными сообщениями и не публикуйте в соцсетях информацию о работе ПВО или местах возможных взрывов.
