Киев
834
1 мин

В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит на столицу

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов, двигающихся в направлении столицы.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА, двигающихся в направлении города.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Жители призывают срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.

По предварительным данным, в воздушном пространстве Украины находятся около 40 беспилотников. Власти подчеркивают: во время тревоги важно не игнорировать сигналы и соблюдать правила безопасности.

Следите за официальными сообщениями и не публикуйте в соцсетях информацию о работе ПВО или местах возможных взрывов.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

