В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит

КГВА призвала жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве во вторник, 7 октября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает КГВА в Telegram

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве внедряют мобильные укрытия для жителей в местах, где нет стационарных убежищ. Требования к таким укрытиям теперь четко определены на государственном уровне, а их закупка и обустройство не будет сопровождаться уголовными делами.

