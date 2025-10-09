В Киеве обрушилось перекрытие дома после российской атаки: в КГГА объяснили почему

Обвал перекрытия дома по просп. Отрадному / © КМДА

В жилом доме на проспекте Отрадном произошел обвал перекрытия. Наибольший резонанс вызывает тот факт, что инцидент произошел в части здания, где во время предварительного обследования не было зафиксировано никакой угрозы обрушения. Этот дом в Соломенском районе был поврежден в результате вражеских обстрелов в ночь на 4 июля.

Об этом сообщили в КГГА.

После ликвидации последствий атаки специалисты провели подробные обследования. По их результатам в части, где произошел обвал, угрозы не обнаружили. В тех местах, где риск оползня существовал, специалисты КАРС заранее установили подпорные стойки — опорные элементы, предназначенные для удержания тяжелых конструкций.

Обвал перекрытия дома по просп. Отрадном. / © КМДА

В начале октября город выделил средства из бюджета на капитальный ремонт дома. Заказчиком восстановительных работ определен КП «Жилинвестстрой-УКС».

Обвал перекрытия дома по просп. Отрадном. / © КМДА

Из-за неожиданного обвала городские власти сообщили, что будет заказано дополнительное инструментальное обследование. Это необходимо для определения и исследования новых повреждений, а также для точного планирования дальнейших противоаварийных мер.

Напомним, ночью на 4 июля армия РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Соломенский. Там повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов.

Во время атаки на Киев российские оккупанты нанесли баллистический удар по девятиэтажке в Соломенском районе.

