В Киеве оборвался лифт с пассажиром на 30-м этаже бизнес-центра
Пострадавшему мужчине, который во время падения лифта находился в кабине, вызвали скорую медицинскую помощь.
В среду, 7 января, в бизнес-центре Gulliver в Киеве неожиданно оборвался лифт с пассажиром, который находился на 30-м этаже.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как сообщают очевидцы, лифт пролетел почти пять этажей вниз, после чего резко остановился.
Во время падения в кабине лифта находился мужчина, который в результате инцидента упал и ударился спиной.
Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь.
Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь полиции г. Киева Анна Страшок, полицейские выехали на место проверять обстоятельства этого происшествия, о котором массово сообщили в соцсетях.
