В Киеве оборвался лифт с пассажиром на 30-м этаже бизнес-центра

Пострадавший при падении лифта / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

В среду, 7 января, в бизнес-центре Gulliver в Киеве неожиданно оборвался лифт с пассажиром, который находился на 30-м этаже.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщают очевидцы, лифт пролетел почти пять этажей вниз, после чего резко остановился.

Во время падения в кабине лифта находился мужчина, который в результате инцидента упал и ударился спиной.

Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь.

Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь полиции г. Киева Анна Страшок, полицейские выехали на место проверять обстоятельства этого происшествия, о котором массово сообщили в соцсетях.

Напомним, 7 января на улице Софиевской в Киеве под асфальт частично провалился троллейбус. Из-за повреждения покрытия на проезжей части улицы временно приостановлено движение троллейбусов и автотранспорта.