- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве обновят известный памятник: что с ним сделают
Со знака «Нулевой километр» на Майдане уберут названия российских городов.
В Киеве городской совет принял решение о капитальном ремонте памятного знака «Нулевой километр», расположенном на Майдане Незалежности. Главным изменением станет извлечение из монумента названий российских городов и замена их на названия городов Украины.
Об этом сообщил Киевский городской совет.
Согласно сообщению Киевсовета, значительная степень износа объекта требует капитального ремонта. Вместе с восстановительными работами столичные власти планируют привести монумент в соответствие с современными реалиями.
«Учитывая значительную степень износа, осуществить капитальный ремонт с изъятием названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов», — говорится в решении горсовета.
Напомним, в Киеве демонтируют целый ряд памятников и отдельных элементов, связанных с советской и российской историей.
Ранее мы писали о том, что в Одессе местные активисты набросили удавку на памятник Пушкину.