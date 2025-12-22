ТСН в социальных сетях

Киев
187
1 мин

В Киеве обновят известный памятник: что с ним сделают

Со знака «Нулевой километр» на Майдане уберут названия российских городов.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Киев

Киев / © toursdekiev.com.ua

В Киеве городской совет принял решение о капитальном ремонте памятного знака «Нулевой километр», расположенном на Майдане Незалежности. Главным изменением станет извлечение из монумента названий российских городов и замена их на названия городов Украины.

Об этом сообщил Киевский городской совет.

Согласно сообщению Киевсовета, значительная степень износа объекта требует капитального ремонта. Вместе с восстановительными работами столичные власти планируют привести монумент в соответствие с современными реалиями.

«Учитывая значительную степень износа, осуществить капитальный ремонт с изъятием названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов», — говорится в решении горсовета.

Напомним, в Киеве демонтируют целый ряд памятников и отдельных элементов, связанных с советской и российской историей.

Ранее мы писали о том, что в Одессе местные активисты набросили удавку на памятник Пушкину.

