В Киеве обновили графики отключения света: что известно

Отключение света / © ТСН

Киев возвращается к графикам отключений.

ДТЭК обнародовал обновление на 8 ноября.

Согласно новому графику, света в домах киевлян не будет по девять часов в сутки и даже больше.

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.

Обновленный график отключения света в Киеве 8 ноября / © ДТЕК

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения.