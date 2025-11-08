- Дата публикации
В Киеве обновили графики отключения света: что известно
Света в домах киевлян не будет по девять часов в сутки и даже больше.
Киев возвращается к графикам отключений.
ДТЭК обнародовал обновление на 8 ноября.
Согласно новому графику, света в домах киевлян не будет по девять часов в сутки и даже больше.
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения.