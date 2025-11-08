ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

В Киеве обновили графики отключения света: что известно

Света в домах киевлян не будет по девять часов в сутки и даже больше.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Киев возвращается к графикам отключений.

ДТЭК обнародовал обновление на 8 ноября.

Согласно новому графику, света в домах киевлян не будет по девять часов в сутки и даже больше.

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.

Обновленный график отключения света в Киеве 8 ноября / © ДТЕК

Обновленный график отключения света в Киеве 8 ноября / © ДТЕК

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie