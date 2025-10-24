В Киеве обновили график стабилизационных отключений на 24 октября

Блэкаут / © ТСН.ua

В столице 24 октября будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии для всех очередей.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДТЭК .

Отключения запланированы в разные часы в зависимости от очереди потребителей. В частности, часть домов будет оставаться без света утром и вечером, другие — днем или поздно вечером.

Для очередей 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 свет будет отсутствовать с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00 (для 2.2 - до 23:00)

Для 3.1 - с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00

Для 3.2 - с 21:00 до 23:00

Для 4.1 - с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00

Для 4.2 - с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00

Для 5.1 и 5.2 - с 14:00 до 18:30

Для 6.1 - с 14:00 до 18:30

Для 6.2 - с 15:00 до 21:30

В ДТЭК отмечают, что график может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. В случае обновлений, компания пообещала оперативно информировать киевлян в своем телеграмм-канале.

Напомним, что российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блекаут.