В Киеве обнаружили тело бабушки, которая якобы замерзла в квартире: что известно
По заключению экспертизы, причиной смерти пожилой жительницы Киева стала сердечная недостаточность, а не переохлаждение.
В Киеве обнаружили тело пожилой женщины, которая якобы замерзла в своей квартире на Подоле. Дверь в квартиру на улице Почайнинской открыли еще 13 января, когда тревогу забили соседи бабушки.
В соцсетях сообщают, что старушка пережила тяжелое время Второй мировой войны и чудом не попала в Бабий Яр.
Она также пережила почти четыре года войны России против Украины, все российские ракетные и дроновые атаки на Киев и была вынуждена сидеть в холоде в своей квартире на Подоле.
В полиции Киева корреспонденту ТСН.ua рассказали, что в одной из квартир Подольского района столицы действительно обнаружили тело пожилой женщины 1937 года рождения.
Ею оказалась Евгения Михайловна Безфамильная, о которой замечательно отзываются соседи.
«Женщина не замерзла из-за прорыва трубы и мороза на улице. Результаты экспертизы свидетельствуют, что женщина умерла от болезни, а не от обморожения», — утверждают полицейские.
В полиции добавили, что распространенная в соцсетях информация, будто женщина была обмерзшей во льду, не соответствует действительности. Хотя правоохранители подтверждают, что окно в комнате в ее квартире было открытым.
В КГГА также опровергли информацию о том, что пожилая женщина замерзла в собственной квартире.
«По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца», — сообщили столичные власти.
Напомним, на жилом массиве Троещина в Киеве до сих пор одна из самых сложных ситуаций с теплоснабжением. Район можно переключить на питание от когенерационных установок, но на это необходимо несколько месяцев.