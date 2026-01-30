В Киеве обнаружили мумию пенсионера, который умер в квартире еще до большой войны (видео 18+)

В квартире Киева нашли мумифицированное тело мужчины / © скриншот с видео

В Киеве работники ЖЭКа во время ремонтных работ обнаружили в квартире мумифицированное тело пенсионера. Соседи не видели владельца дома еще с конца 2021 года. Полиция устанавливает причины его смерти.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий от полиции Киева.

По данным правоохранителей, 29 января на спецлинию 102 обратилась работница ЖЭКа с просьбой открыть квартиру для проведения ремонтных работ.

До прибытия полиции сотрудники ЖЭКа самостоятельно взломали дверь и обнаружили в помещении мумифицированное тело.

Личность погибшего установили — им оказался мужчина 1947 года рождения. Соседи сообщили, что последний раз видели его еще в конце 2021 — начале 2022 годов.

Сколько именно времени тело находилось в квартире, а также точную причину смерти сейчас выясняют.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой «естественная смерть».

На видео из соцсетей видно, что квартира умершего мужчины была очень захламлена, поэтому ее едва удалось открыть. Коммунальщики назвали это «синдромом Плюшкина», когда человек стягивает домой всякий хлам.

Напомним, накануне в Киеве на Подоле в квартире на улице Почайнинской обнаружили тело 86-летней Евгении Безфамильной, которая пережила Вторую мировую войну и годы современных обстрелов. Соседи забили тревогу 13 января, когда женщина перестала выходить на связь. В соцсетях распространялась информация, что пенсионерка замерзла из-за холода в доме и открытого окна, однако в полиции и КГГА это опровергли.