В Киеве обнаружили криптоблогера Константина Ганича с простреленной головой

Полиция на месте инцидента

Реклама

Сегодня, 11 октября, в Киеве полицейские обнаружили тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное оружие. Погибшим оказался Константин Ганич.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

«Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии, из-за имеющихся финансовых затруднений, а также направил им прощальное сообщение», — говорится в сообщении.

Реклама

Машину Константина забирают для дальнейшей экспертизы / © ТСН

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «самоубийство». В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

В Сети впоследствии, в частности, в сообщении телаграм-канала Ганича, подтвердили его смерть.

Напомним, в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба. Двоих мужчин застрелили прямо в автосервисе.