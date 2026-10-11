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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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206
Время на прочтение
1 мин

В Киеве обломок дрона попал в человека: что известно (видео)

В результате атаки беспилотников на Киев пострадал человек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Беспилотник

Беспилотник

В Соломенском районе Киева обломок российского беспилотника попал в человека во время работы ПВО. Она ранена.

Об этом сообщают местные жители.

Кажи попадания попали на видео.

Неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

Информация об обстоятельствах происшествия и состоянии пострадавшего уточняется.

Напомним, российская армия нанесла удар по лодочной станции в Оболонском районе Киева. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, возник пожар на площади около 200 кв. м. Огонь охватил деревянные постройки, мусор и автомобили, также повреждены лодки, контейнеры и другое имущество. Одна яхта опрокинулась, а одного из пострадавших госпитализировали. Спасатели ликвидировали пожар, на месте продолжались работы по устранению последствий удара.

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