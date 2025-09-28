ТСН в социальных сетях

Киев
1139
В Киеве обломки сбитых дронов упали на жилые дома в нескольких районах — Кличко

В ночь на 28 сентября обломки вражеских БПЛА упали в разных районах столицы, есть повреждения жилых и нежилых построек.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Во время очередной воздушной атаки на Киев обломки сбитых дронов зафиксировали в нескольких районах города.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, по предварительной информации, обломки упали на крышу пятиэтажки и на территорию нежилой застройки.

В Днепровском районе вызвали медиков в жилой дом. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском и Голосеевском районах.

В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. Все службы направляются на место.

Мэр призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя.

