В Киеве обломки сбитых дронов упали на жилые дома в нескольких районах — Кличко

Дрон / © ТСН.ua

Во время очередной воздушной атаки на Киев обломки сбитых дронов зафиксировали в нескольких районах города.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, по предварительной информации, обломки упали на крышу пятиэтажки и на территорию нежилой застройки.

В Днепровском районе вызвали медиков в жилой дом. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском и Голосеевском районах.

В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. Все службы направляются на место.

Мэр призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя.