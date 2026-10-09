- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 402
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве обломки сбитого дрона упали возле бизнес-центра: подробности
В Киеве обломки беспилотника вызвали пожар возле бизнес-центра.
В Киеве вечером 9 октября из-за падения обломков беспилотника загорелся автомобиль возле бизнес-центра.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Вечерняя атака РФ на Киев 9 октября — что известно
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на открытую территорию рядом с коммерческим зданием.
«В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию возле бизнес-центра. Горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр столицы.
В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений.
Война в Украине — последние новости
Напомним, во время воздушной тревоги 9 октября в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области упали обломки. В результате инцидента на месте происшествия вспыхнул локальный пожар.
Заметим, в ночь на 9 октября россияне нанесли удар по складским помещениям в Бучанском районе Киевщины: атака вызвала пожар, ранение трех человек, еще одну женщину ищут под завалами. В настоящее время огонь локализован.