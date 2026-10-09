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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве обломки сбитого дрона упали возле бизнес-центра: подробности

В Киеве обломки беспилотника вызвали пожар возле бизнес-центра.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ

В Киеве вечером 9 октября из-за падения обломков беспилотника загорелся автомобиль возле бизнес-центра.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на открытую территорию рядом с коммерческим зданием.

«В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию возле бизнес-центра. Горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр столицы.

В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений.

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Напомним, во время воздушной тревоги 9 октября в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области упали обломки. В результате инцидента на месте происшествия вспыхнул локальный пожар.

Заметим, в ночь на 9 октября россияне нанесли удар по складским помещениям в Бучанском районе Киевщины: атака вызвала пожар, ранение трех человек, еще одну женщину ищут под завалами. В настоящее время огонь локализован.

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