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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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52
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2 мин

В Киеве обломки дрона упали прямо возле школы: появились фото

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Полицейские изъяли обломки вражеского дрона

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

В Киеве обломки вражеского БПЛА, упавшие рядом с учебными заведениями в Деснянском районе.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала соответствующие фото.

К счастью, никто не пострадал.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Полицейские изъяли обломки вражеского дрона / © Полиция Киева

Правоохранители призывают быть осторожными: не приближаться к обломкам и другим подозрительным предметам, не касаться их и в случае обнаружения сразу звонить по телефону 101, 102 или 112.

Последствия атаки на Киев 9 ноября по районам

Ранее мы писали о том, что атака на Киев затронула четыре района.

Чуть позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе возникло возгорание на территории парковки. На место прибыли экстренные службы. Как уточнили в ГСЧС, из-за попадания на территории гаражного кооператива загорелись легковые автомобили и два гаража. Чрезвычайники потушили пожар на площади в 50 кв. м.

В МВА сообщили, что в Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Прошло без пожара. Уточняется информация о повреждениях и пострадавших.

В Деснянском районе на открытой территории одного из учебных заведений упал беспилотник. В результате падения возгорания не возникло, информации о пострадавших нет.

В Шевченковском районе на открытой территории загорелся травяной настил. Спасатели оперативно потушили пожар на площади в 5 кв. м.

«К счастью, на всех локациях без жертв и пострадавших», — подчеркнули в ГСЧС.

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