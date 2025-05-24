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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве обломки дрона упали на торговый центр

В ночь на 24 мая обломки ракет рухнули на ТРЦ и жилой дом в Оболонском районе Киева.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, ГСЧС

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая 2025 года в Киеве зафиксировано падение обломков дронов на торговый центр в Оболонском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

  • А также – на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

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