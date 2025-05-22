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- Киев
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В Киеве обломки дрона упали на территории школы: власти об атаке РФ
По информации местных властей, обошлось без пострадавших.
Утром 22 мая россияне атаковали Киев "Шахедами". Обломки сбитого ПВО дрона вражеского упали на территории школы в одном из районов города.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Обломки вражеского БПЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", - подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, около 07:40 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе российских беспилотников.
Впоследствии в Киеве произошли взрывы из-за атаки дронами. В КОВА заявили, что в регионе работают силы ПВО.