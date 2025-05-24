В Киеве обломки дрона попали в дом: людей просят не приближаться к локации

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

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В ночь на 24 мая 2025 года Оболонь и вся столица снова оказалась под российской атакой .

Об этом информирует глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в сообщении в соцсетях.

Обломки дрона попали в здание в Оболонском районе.

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Все экстренные службы работают в усиленном режиме, идет спасательная операция. В ближайшее время на локации будут работать взрывотехники и следственно-оперативные группы — просим жителей не приближаться к зоне поражения.

Штаб помощи разворачиваем на базе Лицея №20 по адресу: проспект Оболонский, 32-Б.

В штабе можно получить консультации, поддержку и необходимую помощь.

Власть на связи через горячую линию по номерам: 066 356 35 20 и 044 334 61 02.

"Ситуация под контролем - будем оперативно информировать обо всех дальнейших действиях. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

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