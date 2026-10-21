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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Время на прочтение
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В Киеве обломки БпЛА упали на автомобиле: что известно о последствиях атаки

В Киеве зафиксировано падение российских беспилотников в двух районах столицы. В Деснянском районе под ударом оказались припаркованные автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве в результате российской атаки зафиксировали падение беспилотников в Деснянском и Соломенском районах. В одном из районов БПЛА упал на припаркованные автомобили.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .

По его словам, в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника на припаркованные автомобили.

На место происшествия следуют экстренные службы.

В то же время в Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории.

По предварительной информации, возгорание там не возникло.

Информации о возможных пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что ранее речь шла о том, что количество пострадавших от атаки на Киев выросло: три человека в тяжелом состоянии

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