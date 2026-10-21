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- Киев
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В Киеве обломки БпЛА упали на автомобиле: что известно о последствиях атаки
В Киеве зафиксировано падение российских беспилотников в двух районах столицы. В Деснянском районе под ударом оказались припаркованные автомобили.
В Киеве в результате российской атаки зафиксировали падение беспилотников в Деснянском и Соломенском районах. В одном из районов БПЛА упал на припаркованные автомобили.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .
По его словам, в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника на припаркованные автомобили.
На место происшествия следуют экстренные службы.
В то же время в Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории.
По предварительной информации, возгорание там не возникло.
Информации о возможных пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.
Напомним, что ранее речь шла о том, что количество пострадавших от атаки на Киев выросло: три человека в тяжелом состоянии