В Киеве обломки БпЛА упали на автомобиле: что известно о последствиях атаки

Дрон / © ТСН.ua

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В Киеве в результате российской атаки зафиксировали падение беспилотников в Деснянском и Соломенском районах. В одном из районов БПЛА упал на припаркованные автомобили.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко .

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По его словам, в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника на припаркованные автомобили.

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На место происшествия следуют экстренные службы.

В то же время в Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории.

По предварительной информации, возгорание там не возникло.

Информации о возможных пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.

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Напомним, что ранее речь шла о том, что количество пострадавших от атаки на Киев выросло: три человека в тяжелом состоянии

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