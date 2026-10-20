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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве — новые взрывы, "прилет" по медицинскому учреждению: первые детали

В результате атаки российских БпЛА на Киев было повреждено здание медицинского учреждения в Соломенском районе.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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В Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: что известно

В Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: что известно

Дополнено новыми материалами

В Киеве 20 октября вражеский беспилотник попал в здание медицинского учреждения в Соломенском районе. В результате удара частично разрушена крыша.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, БпЛА попал в верхний этаж здания медицинского учреждения. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева зафиксировали падение обломков на открытой местности вблизи жилых домов.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщали о падении обломков на здание медицинского учреждения в Соломенском районе.

Напомним, утром 20 октября в Киеве во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских беспилотников, раздалась серия взрывов. Позже появилась информация о попадании на трассе вблизи станции метро «Теремки», а также о падении БпЛА в поселке Чабаны.

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