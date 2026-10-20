- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1746
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве — новые взрывы, "прилет" по медицинскому учреждению: первые детали
В результате атаки российских БпЛА на Киев было повреждено здание медицинского учреждения в Соломенском районе.
В Киеве 20 октября вражеский беспилотник попал в здание медицинского учреждения в Соломенском районе. В результате удара частично разрушена крыша.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, БпЛА попал в верхний этаж здания медицинского учреждения. На месте происшествия уже работают экстренные службы.
Кроме того, в Голосеевском районе Киева зафиксировали падение обломков на открытой местности вблизи жилых домов.
Ранее в Киевской городской военной администрации сообщали о падении обломков на здание медицинского учреждения в Соломенском районе.
Напомним, утром 20 октября в Киеве во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских беспилотников, раздалась серия взрывов. Позже появилась информация о попадании на трассе вблизи станции метро «Теремки», а также о падении БпЛА в поселке Чабаны.