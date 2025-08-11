ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1000
Время на прочтение
1 мин

В Киеве новая вспышка COVID: медики бьют тревогу, растет количество госпитализаций

Специалисты советуют жителям Киева пользоваться масками в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве / © ТСН.ua

В Киеве наблюдается сезонная вспышка COVID-19: увеличивается количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила Валентина Гинзбург, директор департамента здравоохранения КГГА.

По словам чиновницы, перед сентябрем происходит сезонный всплеск заболевания.

Гинзбург советует каждому самостоятельно позаботиться о своей защите и пользоваться масками в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Напомним, в Украине обнаружили новый вариант COVID-19 Stratus, который быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения заболевания. В большинстве случаев больные жалуются только на охриплость и симптомы в верхних дыхательных путях.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко отметил, что наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 остается вакцинация. Большинство людей могут прививать по упрощенной схеме — раз в год в соответствии с обновленными рекомендациями НТГЭИ и приказом Минздрава №1380 от 5 августа 2024 года.

Ревакцинация через 6–12 месяцев предусмотрена для групп риска: людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, беременных, людей старше 60 лет, а также представителей профессиональных групп риска — медиков, военных, учителей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie