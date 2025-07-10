В Киеве ночью раздались взрывы: столицу атакуют БпЛА и ракеты

Киев атакуют БпЛА / © MIL.IN.UA

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В ночь на 10 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении корреспондента ТСН.ua.

Сообщается, что взрывы начались после первого часа ночи.

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Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Кроме того, сообщается об атаке баллистических ракет из Брянской области РФ.

В КМВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории.

Кроме того, в Дарницком районе обломки рухнули во дворе жилого дома.

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Глава Киева Виталий Кличко сообщил о Вызове медиков в Шевченковский район, где есть попадание обломков в жилой дом. А также — в Дарницкий район. Там горит заправка и гаражи.

Пока мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве беспилотников на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и Киевщине.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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