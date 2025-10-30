- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве ночью раздались взрывы: столицу атакуют БпЛА
Столица Украины снова под атакой дронов.
В ночь на 30 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели в 01:30.
Перед этим Воздушные силы заявили о группе беспилотников, которые были зафиксированы недалеко от столицы Украины.
В Киевской городской военной администрации заявили о работе силы ПВО по вражеским дронам.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в городе Подольск Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.