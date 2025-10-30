ТСН в социальных сетях

Киев
280
1 мин

В Киеве ночью раздались взрывы: столицу атакуют БпЛА

Столица Украины снова под атакой дронов.

Игорь Бережанский
Работа ПВО в Киеве

Работа ПВО в Киеве / © Getty Images

В ночь на 30 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в 01:30.

Перед этим Воздушные силы заявили о группе беспилотников, которые были зафиксированы недалеко от столицы Украины.

В Киевской городской военной администрации заявили о работе силы ПВО по вражеским дронам.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в городе Подольск Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

