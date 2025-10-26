- Дата публикации
В Киеве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА
В столице по вражеским БПЛА работают силы противовоздушной обороны.
В Киеве в ночь на 26 октября прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели в 02:35.
В Воздушных силах сообщили, что группа беспилотников двигается над столицей с запада на восток.
В КМВА заявили о работе ПВО в столице и призвали оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву.