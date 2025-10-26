В Киеве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА

Атака БпЛА на Киев / © Getty Images

Реклама

В Киеве в ночь на 26 октября прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в 02:35.

Реклама

В Воздушных силах сообщили, что группа беспилотников двигается над столицей с запада на восток.

В КМВА заявили о работе ПВО в столице и призвали оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву.