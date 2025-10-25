- Дата публикации
Киев
1856
1 мин
В Киеве ночью раздались взрывы
Враг нанес удар баллистическими ракетами.
В Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Выбывшие прозвучали около четырех часов ночи.
Позже столичный голова Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы города
«Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно пылает нежилая застройка и автомобили», — добавил Кличко.
Позже он заявил, что известно об одной пострадавшей в Днепровском районе столице.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Мы ранее информировали, что за последние два дня в Кремле угрожают «потрясающим ударом» по Украине.