ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1856
Время на прочтение
1 мин

В Киеве ночью раздались взрывы

Враг нанес удар баллистическими ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев

В Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Выбывшие прозвучали около четырех часов ночи.

Позже столичный голова Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы города

«Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно пылает нежилая застройка и автомобили», — добавил Кличко.

Позже он заявил, что известно об одной пострадавшей в Днепровском районе столице.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Мы ранее информировали, что за последние два дня в Кремле угрожают «потрясающим ударом» по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1856
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie