В Киеве неуравновешенная женщина стала на колени перед автомобилями: видео

Женщина вышла на проезжую часть улицы в Киеве / © скриншот с видео

Реклама

Вечером 9 июня в Киеве вблизи технического университета неуравновешенная женщина вышла на проезжую часть улицы, где становилась на колени перед потоком автомобилей.

Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Как видно на опубликованных кадрах, простоволосая женщина под дождем вышла на дорогу недалеко от подземного перехода, где сперва стояла, подняв вверх руки.

Реклама

Со временем она опустилась на колени и продолжала стоять так, время от времени поднимая руки.

Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в полиции Киева, эта опасная выходка закончилась тем, что женщина все же попала под автомобиль.

С места происшествия ее забрала карета скорой помощи.

В полиции уточнили, что медики диагностировали у 47-летней потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы рук и ног.

Реклама

«Решается правовая квалификация этого инцидента», — добавили в полиции Киева.

Напомним, ранее в Киеве водитель элитного автомобиля Mercedes Benz G-500 жестоко избил велосипедиста.