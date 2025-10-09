- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве неуравновешенная женщина стала на колени перед автомобилями: видео
С места происшествия женщину, которую в конце концов сбил автомобиль, забрала карета скорой помощи.
Вечером 9 июня в Киеве вблизи технического университета неуравновешенная женщина вышла на проезжую часть улицы, где становилась на колени перед потоком автомобилей.
Видео этого инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.
Как видно на опубликованных кадрах, простоволосая женщина под дождем вышла на дорогу недалеко от подземного перехода, где сперва стояла, подняв вверх руки.
Со временем она опустилась на колени и продолжала стоять так, время от времени поднимая руки.
Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в полиции Киева, эта опасная выходка закончилась тем, что женщина все же попала под автомобиль.
С места происшествия ее забрала карета скорой помощи.
В полиции уточнили, что медики диагностировали у 47-летней потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы рук и ног.
«Решается правовая квалификация этого инцидента», — добавили в полиции Киева.
Напомним, ранее в Киеве водитель элитного автомобиля Mercedes Benz G-500 жестоко избил велосипедиста.