В Киеве несовершеннолетние избили школьника: чем все закончилось

Хулиганов задержали

В Деснянском районе Киева полиция осуществляет проверку из-за избиения 13-летнего парня на детской площадке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент получил огласку после того, как в Сети появилось видео, где трое подростков по очереди бьют школьника по лицу. До этого никаких заявлений в полицию не поступало.

Правоохранители сектора ювенальной превенции Деснянского управления установили личности несовершеннолетних, участвовавших в конфликте. Ими оказались ребята 13, 14 и 16 лет. По их словам, они решили «проучить» своего знакомого из-за того, что тот якобы оскорбил девушку из их компании накануне.

Полиция провела с подростками профилактическую беседу. Кроме этого, на 16-летнего парня составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Родители двух подростков получили протоколы по ст. 184 КУоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За совершенное виновным грозит штраф.

