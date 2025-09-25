В Киеве недавно освобожденный 60-летний преступник насиловал и грабил девушек: детали, фото

В Киеве будут судить 60-летнего мужчину, который нападал на женщин / © УНИАН

В Киеве 60-летний рецидивист, нападавший на женщин: насиловал их и грабил.

Уроженец Черкасской области только летом вышел из тюрьмы и сразу совершил нападения на двух женщин в столице, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

«В Шевченковском районе обвиняемый напал на 26-летнюю женщину на Лукьяновском кладбище, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая канцелярским ножом, нападающий забрал украшения и деньги. Пострадавшая просила ее не трогать, сказав, что беременна, поэтому мужчина сразу сбежал», — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно как совершение насильственных действий сексуального характера и разбойное нападение.

Через некоторое время до этого обвиняемый в другом районе Киева, угрожая ножом, изнасиловал, а затем забрал украшения и деньги у 20-летней девушки. По этому эпизоду ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в изнасиловании и разбойном нападении. Здесь расследование продолжается.

Рецидивист только летом вышел из тюрьмы / © Киевская городская прокуратура

Отметим, что обвиняемый в 2014 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство из корыстных мотивов, грабеж и разбойное нападение. В июле этого года он вышел на свободу.

Теперь нападавший может провести за решеткой еще 15 лет / © Киевская городская прокуратура

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

