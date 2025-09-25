- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве недавно освобожденный 60-летний преступник насиловал и грабил девушек: детали, фото
Обвиняемый в 2014 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство по корыстным мотивам, грабежу и разбойному нападению. В июле этого года он вышел на свободу.
В Киеве 60-летний рецидивист, нападавший на женщин: насиловал их и грабил.
Уроженец Черкасской области только летом вышел из тюрьмы и сразу совершил нападения на двух женщин в столице, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
«В Шевченковском районе обвиняемый напал на 26-летнюю женщину на Лукьяновском кладбище, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая канцелярским ножом, нападающий забрал украшения и деньги. Пострадавшая просила ее не трогать, сказав, что беременна, поэтому мужчина сразу сбежал», — говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно как совершение насильственных действий сексуального характера и разбойное нападение.
Через некоторое время до этого обвиняемый в другом районе Киева, угрожая ножом, изнасиловал, а затем забрал украшения и деньги у 20-летней девушки. По этому эпизоду ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в изнасиловании и разбойном нападении. Здесь расследование продолжается.
Отметим, что обвиняемый в 2014 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство из корыстных мотивов, грабеж и разбойное нападение. В июле этого года он вышел на свободу.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, в Киеве педофил изнасиловал 7-летнюю дочь знакомых в своем автомобиле и все это снял на видео.