В Киеве не работает одна из центральных станций метро и ограничено движение транспорта: в чем причина

Метро / © hrvic.org

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В связи с проведением мероприятий в центре Киева 14 июня временно изменена работа общественного транспорта и введено ограничение движения автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Станция метро «Театральная» сейчас закрыта на вход и выход. Поезда проходят мимо станции без остановки. Также временно недоступна пересадка между станциями «Театральная» и «Золотые ворота».

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Изменения продлятся до завершения мероприятий. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

В КП «Киевский метрополитен» приносят извинения за временные неудобства и благодарят пассажиров за понимание.

Кроме того, Киевская городская военная администрация сообщила о временных ограничениях движения для транспортных средств на ряде улиц.

© Телеграф

Перекрыто:

улицу Б. Хмельницкого (от улицы Крещатик до улицы Терещенковской);

улицу Е. Чикаленко (от бульвара Т. Шевченко до улицы Прорезной).

Возможны перекрытия:

улицы Крещатик;

бульвара Т. Шевченко;

улицы Владимирской;

улицы Михайловской;

улицы Прорезной;

Владимирского проезда.

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинская общественная организация КиевПрайд анонсировала Марш Равенства, который пройдет в субботу 14 июня.