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- Киев
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В Киеве не работает одна из центральных станций метро и ограничено движение транспорта: в чем причина
Из-за мероприятий, в частности Марша равенства, ограничено движение транспорта и частично изменена работа метро.
В связи с проведением мероприятий в центре Киева 14 июня временно изменена работа общественного транспорта и введено ограничение движения автотранспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Станция метро «Театральная» сейчас закрыта на вход и выход. Поезда проходят мимо станции без остановки. Также временно недоступна пересадка между станциями «Театральная» и «Золотые ворота».
Изменения продлятся до завершения мероприятий. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.
В КП «Киевский метрополитен» приносят извинения за временные неудобства и благодарят пассажиров за понимание.
Кроме того, Киевская городская военная администрация сообщила о временных ограничениях движения для транспортных средств на ряде улиц.
Перекрыто:
улицу Б. Хмельницкого (от улицы Крещатик до улицы Терещенковской);
улицу Е. Чикаленко (от бульвара Т. Шевченко до улицы Прорезной).
Возможны перекрытия:
улицы Крещатик;
бульвара Т. Шевченко;
улицы Владимирской;
улицы Михайловской;
улицы Прорезной;
Владимирского проезда.
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинская общественная организация КиевПрайд анонсировала Марш Равенства, который пройдет в субботу 14 июня.