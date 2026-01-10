Предвидятся ли в Киеве трехнедельные морозы: энергетический эксперт дал прогноз

Зима / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве не предвидятся трехнедельные морозы в ближайшее время. Статистика погодных моделей оценивает вероятность такого сценария только в 10%.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По словам Закревского, морозы в январе начинают смещаться не в ближайшее время. «Вероятность похолодания на следующей неделе — всего одна треть», — отметил энергетический эксперт.

Реклама

В то же время Закревский прогнозирует резкое снижение температур 27-28 февраля с вероятностью в 65%.

Напомним, в Укргидрометцентре говорят, что температурные показатели в Украине начнут расти во второй половине января: ослабление морозов ожидается уже 17-19 числа.