Предвидятся ли в Киеве трехнедельные морозы: энергетический эксперт дал прогноз
По словам Андрея Закревского, сильные морозы в январе начнут ослабевать и вернутся в конце февраля.
В Киеве не предвидятся трехнедельные морозы в ближайшее время. Статистика погодных моделей оценивает вероятность такого сценария только в 10%.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.
По словам Закревского, морозы в январе начинают смещаться не в ближайшее время. «Вероятность похолодания на следующей неделе — всего одна треть», — отметил энергетический эксперт.
В то же время Закревский прогнозирует резкое снижение температур 27-28 февраля с вероятностью в 65%.
Напомним, в Укргидрометцентре говорят, что температурные показатели в Украине начнут расти во второй половине января: ослабление морозов ожидается уже 17-19 числа.