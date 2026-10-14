В Киеве не действуют графики отключений света: энергетики объяснили причину

Отключение света / © Associated Press

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В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение после перебоев. Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть свет в дома киевлян, однако из-за сложной ситуации ремонтные работы требуют больше времени.

Об этом сообщили на канале Группы ДТЭК.

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Стабилизационные графики отключений электроэнергии в Киеве не применяются. Время восстановления питания зависит от хода работ.

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Жителей столицы, у которых электроэнергия уже есть, призывают потреблять ее экономно, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Энергетики просят киевлян отнестись к ситуации с пониманием, пока продолжаются работы по возвращению света.

Блэкаут охватил половину Киева — что известно

Напомним, 14 октября в результате атаки РФ произошло обесточивание целых районов Киева. Удары спровоцировали проблемы с общественным транспортом.

Эта массированная русская атака произошла утром.

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Под ударом оказались Киев и область, а также ряд других регионов. Одними из основных целей стали объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Впоследствии, по информации ДТЭК, аварийные отключения света были введены в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района.

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