ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

В Киеве не действуют графики отключений света: энергетики объяснили причину

В столице продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Стабилизационные графики бездействуют, а энергетики просят бережливо потреблять свет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Киеве не действуют графики отключений света: энергетики объяснили причину

Отключение света / © Associated Press

В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение после перебоев. Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть свет в дома киевлян, однако из-за сложной ситуации ремонтные работы требуют больше времени.

Об этом сообщили на канале Группы ДТЭК.

Стабилизационные графики отключений электроэнергии в Киеве не применяются. Время восстановления питания зависит от хода работ.

Жителей столицы, у которых электроэнергия уже есть, призывают потреблять ее экономно, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Энергетики просят киевлян отнестись к ситуации с пониманием, пока продолжаются работы по возвращению света.

Блэкаут охватил половину Киева — что известно

Напомним, 14 октября в результате атаки РФ произошло обесточивание целых районов Киева. Удары спровоцировали проблемы с общественным транспортом.

Эта массированная русская атака произошла утром.

Под ударом оказались Киев и область, а также ряд других регионов. Одними из основных целей стали объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Впоследствии, по информации ДТЭК, аварийные отключения света были введены в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie