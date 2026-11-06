Стабилизатор напряжения / © Фото из открытых источников

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В Оболонском районе Киева жители массово фиксируют опасные перепады электрического напряжения, которое в розетках колеблется от 168 до 270 вольт.

Об этом сообщает Киев24.

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Из-за сложной ситуации в энергосистеме и её работы в нештатном режиме украинцы могут сталкиваться с перепадами напряжения в электросети, отмечают эксперты. Они объясняют, что причинами этого являются как плановые отключения по графикам, так и аварийные отключения из-за перегрузки узлов или выхода из строя отдельных элементов системы.

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«Это приводит к тому, что поддерживать стабильное напряжение физически практически невозможно», — пояснил председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

О перепадах напряжения, в частности, сообщали жители Оболонского района Киева. Некоторые киевляне замечают, как свет в домах то тускнеет, то становится ярче, а электроплиты нагреваются медленнее. Другие таких колебаний не ощущают.

«Бывает так: 168, у нас просто сгорает предохранитель, а потом 270. Поэтому мы отключаем даже дополнительный холодильник, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось», — рассказала киевлянка Людмила.

Какое напряжение считается нормальным

Номинальное напряжение в бытовой электросети составляет 230 вольт. По словам директора аналитическо-исследовательского центра Александра Сергиенко, допустимые колебания — примерно от 205–210 до 250 вольт. Современная бытовая техника рассчитана на работу в этом диапазоне.

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В то же время слишком высокое или низкое напряжение может повредить электроприборы. Высокое — привести к их перегоранию, а длительное низкое — нарушить работу техники с механическими компонентами.

Заметить перепады можно по нестабильной работе приборов или изменению яркости освещения. Также напряжение можно измерить специальными приборами.

Как защитить бытовую технику

Если вы замечаете значительные перепады напряжения, эксперты советуют по возможности отключать чувствительные электроприборы от сети, особенно если нет специальной защиты.

Для защиты техники существует два основных решения. Первое — реле напряжения. В нем можно установить допустимые пределы, например 200 и 250 вольт. Если напряжение выходит за эти пределы, устройство автоматически отключает электропитание.

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«Если у вас постоянно возникают проблемы с напряжением — то ли с его повышением, то ли с понижением, то есть напряжение чаще выходит за пределы нормы, чем находится в пределах нормы, — то в этом случае решением проблемы станет стабилизатор напряжения», — пояснил Вадим Литвин.

Если в доме регулярно возникают перепады напряжения, можно также обратиться в соответствующие службы.

Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о том, что в Киеве не ожидается отключений электроэнергии продолжительностью сутки или полтора даже при худшем сценарии развития ситуации в энергосистеме. В то же время в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак возможны графики, при которых электроснабжение будет подавать только 4–8 часов в сутки.

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