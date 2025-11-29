- Дата публикации
В Киеве начались проблемы с водой на фоне обстрелов
На правом берегу Киева снизилось давление воды из-за комбинированной атаки россиян.
В Киеве идет воздушная атака, которую устроила Россия. В городе возникли проблемы не только со светом, но и водой.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения», — отметил он.
Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты.
По словам Виталия Кличко, разрушения в результате попаданий обломков зафиксированы в нескольких районах столицы. Есть перебои со светом.
Кроме того, Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.