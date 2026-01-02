В Киеве на улице обнаружили тело женщины: что известно

Полиция / © Национальная полиция Украины

2 января в Шевченковском районе Киева произошло чрезвычайное происшествие. Местные жители во время прогулки обнаружили тело женщины без признаков жизни вблизи реки Сырец.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Специалисты провели первоочередной осмотр тела. По предварительным данным, признаки насильственной смерти — следы борьбы, побои или ранения — на теле умершей не обнаружены. Однако окончательную точку в этом вопросе должны поставить специалисты после детального вскрытия.

Сейчас усилия полицейских направлены на установление личности женщины, поскольку документов при ней, вероятно, не было, или ее никто из местных не узнал.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точное время и причину смерти.

По указанному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Это стандартная процедура в таких случаях, однако дело квалифицировано с дополнительной отметкой «Естественная смерть».

