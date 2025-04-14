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- Киев
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В Киеве на светофорах будут работать кнопки для пешеходов с нарушениями зрения: подробности
Ожидается, что такая инициатива повысит комфорт и безопасность людей.
В Киеве на светофорах внедряют новые кнопки вызова "зеленого" для пешеходов с нарушениями зрения. Они сопровождаются особым звуковым сигналом.
Об этом сообщает КГГА.
Как отмечается, кнопки – прямоугольные блоки желтого цвета – оснащены сенсором и издают едва заметный звуковой сигнал для лучшей ориентировки людей с нарушениями зрения. Чтобы вызвать зеленый свет, нужно поднять руку и задержать ее на несколько секунд. Зеленый свет включится через 5–30 секунд.
"Дорогу можно переходить только после включения разрешительного сигнала светофора", - говорится в сообщении.
Также для людей с нарушением зрения на прямоугольной кнопке снизу расположена специальная круглая кнопка. На ней тактильно можно ощутить стрелку, указывающую направление перехода дороги. Активация стрелки включает звуковое сопровождение при переходе дороги:
когда загорается зеленый свет для пешеходов, устройство изменяет звук, сигнализируя о разрешении начать переход;
звук ускоряется на исходе выделенного времени для перехода, имитируя мигание зеленого света для пешеходов.
Ранее в Киеве откорректировали маршруты "зеленой волны". Теперь, чтобы не попадать на красный свет светофора, водителям нужно двигаться со скоростью 40-50 км/ч.