В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина упал на колеи

В киевском метро мужчина упал на рельсы — трагедии, к счастью, удалось избежать.

В Киеве человек упал на пути метро

Сегодня, 27 октября, в Киеве, на станции метро «Оболонь» мужчина упал на рельсы.

Об этом сообщили в местных столичных пабликах.

«Предварительно, на станции метро „Оболонь“ мужчина оказался на путях метро. В этой связи и была задержка движения поездов метро на синей ветке», — говорилось в сообщении.

«Мужчина 1973 г.р. (52года) упал по собственной неосторожности, передаем скорой», — рассказали в полиции Киевского метрополитена. В полиции уточнили, что задержки движения поездов не было.

Мужчину госпитализировали, у него подозрение на перелом руки.

По словам правоохранителей, противоправных действий в отношении него, по его словам и свидетелей, не было.

Напомним, что два дня назад схожий инцидент произошел на станции метро «Днепр». Поэтому временно ограничили движение поездов на Святошинско-Броварской («красной») линии метрополитена.

