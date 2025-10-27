- Дата публикации
Киев
179
1 мин
В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина упал на колеи
В киевском метро мужчина упал на рельсы — трагедии, к счастью, удалось избежать.
Сегодня, 27 октября, в Киеве, на станции метро «Оболонь» мужчина упал на рельсы.
Об этом сообщили в местных столичных пабликах.
«Предварительно, на станции метро „Оболонь“ мужчина оказался на путях метро. В этой связи и была задержка движения поездов метро на синей ветке», — говорилось в сообщении.
«Мужчина 1973 г.р. (52года) упал по собственной неосторожности, передаем скорой», — рассказали в полиции Киевского метрополитена. В полиции уточнили, что задержки движения поездов не было.
Мужчину госпитализировали, у него подозрение на перелом руки.
По словам правоохранителей, противоправных действий в отношении него, по его словам и свидетелей, не было.
Напомним, что два дня назад схожий инцидент произошел на станции метро «Днепр». Поэтому временно ограничили движение поездов на Святошинско-Броварской («красной») линии метрополитена.