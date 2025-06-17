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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве на Соломенке атаковано две многоэтажки: первые фото

В частности, на Соломенке повреждены два многоэтажных жилых дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Разрушенный дом на Соломенке. Фото: Сергей Мовенко.

Разрушенный дом на Соломенке. Фото: Сергей Мовенко. / © Associated Press

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 17 июня произошли значительные разрушения в Соломенском районе Повреждены два многоэтажных жилых дома.

Об этом сообщил глава Соломенской районной госадминистрации Сергей Мовенко.

"Попадание в гражданские объекты и жилые дома. Повреждены два многоэтажных жилых дома", - подчеркнул чиновник.

По его словам, на одной из локаций возник пожар. Из-за атаки россияне пострадали 18 человек.

На другой локации произошло разрушение конструкций многоэтажки. В настоящее время на месте удара работают спасатели. Продолжается разбор завалов и поиск людей, подчеркнул Мовенко.

ФОТО

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Из-за атаки РФ произошли значительные разрушения в Соломенском районе. Фото: Сергей Мовенко.

Напомним, этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по Киеву. Также войска РФ атаковали Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

В Киеве до 14 выросло число погибших из-за атаки РФ. Известно о 99 пострадавших в результате российской атаки. В частности, 59 – госпитализированы.

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