- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 5217
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве на Соломенке атаковано две многоэтажки: первые фото
В частности, на Соломенке повреждены два многоэтажных жилых дома.
Во время массированного удара по Киеву в ночь на 17 июня произошли значительные разрушения в Соломенском районе Повреждены два многоэтажных жилых дома.
Об этом сообщил глава Соломенской районной госадминистрации Сергей Мовенко.
"Попадание в гражданские объекты и жилые дома. Повреждены два многоэтажных жилых дома", - подчеркнул чиновник.
По его словам, на одной из локаций возник пожар. Из-за атаки россияне пострадали 18 человек.
На другой локации произошло разрушение конструкций многоэтажки. В настоящее время на месте удара работают спасатели. Продолжается разбор завалов и поиск людей, подчеркнул Мовенко.
ФОТО
Напомним, этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по Киеву. Также войска РФ атаковали Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую и Николаевскую области.
В Киеве до 14 выросло число погибших из-за атаки РФ. Известно о 99 пострадавших в результате российской атаки. В частности, 59 – госпитализированы.