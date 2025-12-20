В Киеве на Позняках сгорело кафе: огонь поднимался в небо (видео)

В Киеве сгорело кафе / © скриншот с видео

В субботу, 20 декабря, в Дарницком районе Киева произошел пожар в одном из заведений общепита.

О пожаре на Позняках сообщают очевидцы в местных пабликах, публикуя соответствующие видео с места происшествия.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в помещении кафе «Барбарис». Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.

На кадрах, распространяющихся в Сети, виден плотный черный дым и открытое пламя, охватившее часть здания.

На месте уже работают подразделения ГСЧС.

В настоящее время информация о пострадавших и точной площади возгорания уточняется.

Стоит отметить, что газовый баллон, забитый «под завязку», который хранится на балконе или просто его заносят с холодной улицы в теплую квартиру может «пшикнуть». Под влиянием перепадов температуры возрастет давление, клапан выведет избыток газа в квартиру. Образуется взрывчатая смесь, и любая искра приведет к взрыву.

Киевлян еще раз призывают быть осторожными при эксплуатации газовых баллонов и генераторов. Генераторы нужно устанавливать только на открытом воздухе — не менее 6 метров от жилых зданий, окон и дверей; дым должен свободно выходить наружу, без помех для вентиляции.