В Киеве на Позняках мужчина превратил двор в платную парковку: сколько зарабатывает

На Позняках мужчина превратил двор в платную парковку / Фото: «Трамвай»

Собственник частного дома в Киеве на Позняках, отказавшийся продавать участок застройщику, нашел оригинальный способ получать прибыль. Мужчина организовал на своей территории платную парковку и может зарабатывать более 2 тысяч долларов ежемесячно.

Об этом пишет издание «Трамвай».

Издание выяснило, как владельцам частных домов среди высоток удается жить в окружении новостроек и почему проблемы с парковкой стали золотой жилой для тех, кто не спешит продавать землю.

На киевском жилом массиве Позняках среди масштабной многоэтажной застройки прячутся небольшие частные дома, и застройщики неоднократно предлагали хозяевам выкупить участки, но они не хотят обменивать свои оазисы на жизнь в новостройках. Один из таких владельцев нашел способ не только сберечь свою недвижимость, но и зарабатывать на ней немалые деньги.

Муж превратил двор своего частного дома в платную парковку для жителей окрестных многоэтажек. Это решение оказалось очень удачным в районе, где проблемы с парковкой стоят особенно остро. В центральных районах стоимость аренды места колеблется от 4000 до 7000 гривен в месяц, а в отдаленных районах можно арендовать паркоместо за 2500-3500 гривен в месяц. По разным данным, хозяин может зарабатывать более 2000 долларов ежемесячно на сдаче в аренду паркомест.

Позняки утопают в бетоне и там мало парковок

Когда-то на месте жилого массива Позняки была одноименная деревня, до середины 20 века там был один из хуторов, активно начали застраивать во времена СССР, и застройка района продолжается и поныне. Однако там сохранились частные домики, владельцы которых не хотят их продавать.

В спальных районах парковаться негде — стоянки заняты, а во дворах сплошная хаотична парковка, поскольку застройщики экономят и часто не предусматривают достаточно паркомест в новостройках.

Автомобилизация населения и несоответствие количества квартир в новостройках с имеющимся количеством паркомест стало настоящим вызовом последних лет.

Причины, по которым жилые комплексы сегодня строятся с дефицитом паркомест:

финансовая нерентабельность построения паркинга,

недостаточно территории для размещения паркомест через маленький участок,

многоэтажный ЖК для маленького участка,

невозможно технически построить паркинг из-за особенностей рельефа,

финансовая нерентабельность — большая себестоимость строительства паркингов по сравнению с ценой продажи машиномест,

недостаточный спрос на паркинги в период продаж,

машиноместа долго продаются.

