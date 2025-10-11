- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве на Позняках мужчина превратил двор в платную парковку: сколько зарабатывает
Владелец частного дома зарабатывает на этом более 2 тысяч долларов ежемесячно.
Собственник частного дома в Киеве на Позняках, отказавшийся продавать участок застройщику, нашел оригинальный способ получать прибыль. Мужчина организовал на своей территории платную парковку и может зарабатывать более 2 тысяч долларов ежемесячно.
Об этом пишет издание «Трамвай».
Издание выяснило, как владельцам частных домов среди высоток удается жить в окружении новостроек и почему проблемы с парковкой стали золотой жилой для тех, кто не спешит продавать землю.
На киевском жилом массиве Позняках среди масштабной многоэтажной застройки прячутся небольшие частные дома, и застройщики неоднократно предлагали хозяевам выкупить участки, но они не хотят обменивать свои оазисы на жизнь в новостройках. Один из таких владельцев нашел способ не только сберечь свою недвижимость, но и зарабатывать на ней немалые деньги.
Муж превратил двор своего частного дома в платную парковку для жителей окрестных многоэтажек. Это решение оказалось очень удачным в районе, где проблемы с парковкой стоят особенно остро. В центральных районах стоимость аренды места колеблется от 4000 до 7000 гривен в месяц, а в отдаленных районах можно арендовать паркоместо за 2500-3500 гривен в месяц. По разным данным, хозяин может зарабатывать более 2000 долларов ежемесячно на сдаче в аренду паркомест.
Позняки утопают в бетоне и там мало парковок
Когда-то на месте жилого массива Позняки была одноименная деревня, до середины 20 века там был один из хуторов, активно начали застраивать во времена СССР, и застройка района продолжается и поныне. Однако там сохранились частные домики, владельцы которых не хотят их продавать.
В спальных районах парковаться негде — стоянки заняты, а во дворах сплошная хаотична парковка, поскольку застройщики экономят и часто не предусматривают достаточно паркомест в новостройках.
Автомобилизация населения и несоответствие количества квартир в новостройках с имеющимся количеством паркомест стало настоящим вызовом последних лет.
Причины, по которым жилые комплексы сегодня строятся с дефицитом паркомест:
финансовая нерентабельность построения паркинга,
недостаточно территории для размещения паркомест через маленький участок,
многоэтажный ЖК для маленького участка,
невозможно технически построить паркинг из-за особенностей рельефа,
финансовая нерентабельность — большая себестоимость строительства паркингов по сравнению с ценой продажи машиномест,
недостаточный спрос на паркинги в период продаж,
машиноместа долго продаются.
Напомним, в Киеве заметили многоэтажку, на крыше которой построили четыре частных дома.