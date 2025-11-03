ТСН в социальных сетях

Киев
483
2 мин

В Киеве на Печерске двое мужчин с ножом и отверткой напали на раненого военного: фото

Злоумышленники приставили к лицу и телу мужчины нож и отвертку и отобрали у него мобильный телефон, деньги и личные вещи.

Светлана Несчетная
Правоохранители на месте преступления

Правоохранители на месте преступления / © Полиция Киева

В Киеве двое рецидивистов ограбили защитника на реабилитации, угрожая ножом и отверткой.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

На днях в полицию Киева обратился 27-летний военный, который сообщил о разбойном нападении в сквере недалеко от больницы, где он проходил реабилитацию после многочисленных ранений, полученных на фронте.

Как рассказал заявитель, когда он ненадолго вышел из медучреждения, к нему подошли двое неизвестных мужчин. Злоумышленники сразу перешли к угрозам.

«Нападавшие приставили к лицу и телу потерпевшего нож и отвертку и отобрали у него мобильный телефон, 8000 гривен и личные вещи, после чего скрылись», — говорится в сообщении полиции.

Задержание рецидивистов

Оперативные работники Печерского управления полиции, привлекая аналитиков криминального анализа, быстро установили и задержали фигурантов. Ими оказались мужчины в возрасте 33 и 38 лет, ранее уже неоднократно судимые за аналогичные преступления.

Правоохранители изъяли у злоумышленников орудия нападения, а также похищенные вещи как вещественные доказательства.

Один из нападающих на раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Один из нападающих на раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Второй нападающий на раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Второй нападающий на раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Ограбление раненого военного на Печерске / © Полиция Киева

Рецидивистам грозит до 15 лет тюрьмы

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.

По ходатайству следователей, подозреваемых взяты под стражу. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Одесщины, которая организовала заказное избиение и запугивание своего бывшего мужа-военнослужащего, чтобы заставить его переписать на нее имущество. Злоумышленница была разоблачена благодаря спецоперации полиции по инсценировке преступления. Женщина может провести 12 лет за решеткой.

483
